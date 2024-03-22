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Каширин Тихон Матвеевич

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Каширина Параскева Ивановна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сотникова Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Каширина Параскева Ивановна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондаурова Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Каширина Параскева Ивановна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Каширина Параскева Ивановна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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