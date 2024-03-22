Каширин Тихон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сотникова Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Каширина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондаурова Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Каширина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Каширина Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно