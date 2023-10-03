Робук Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Робук Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Робук Николай Иосифович

Мать: Трудова Анна Петрова

Рождение ребёнка
05.07.1934

Дочь: Криворук Майа Федоровна

Отец ребёнка: Криворук Феодор Иванов

Дмитровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворук Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Криворук Феодор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворук Феодор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворук Феодор Иванов

Смерть
Неизвестно
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