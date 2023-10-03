Робук Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Робук Николай Иосифович
Мать: Трудова Анна Петрова
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Криворук Майа Федоровна
Отец ребёнка: Криворук Феодор Иванов
Дмитровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криворук Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Криворук Феодор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно