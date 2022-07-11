Чугунова (Квашнина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1941
Дата смерти11.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941
Отец: Квашнин Иван Львович
Рождение ребёнка
?.06.1961
Дочь: Чугунова Марина Анатолиевна
Отец ребёнка: Чугунов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
?.08.1964
Сын: Чугунов Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Чугунов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1969
Сын: Чугунов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Чугунов Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.2022