Чугунова (Квашнина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Квашнина) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1941

Дата смерти

11.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1941

Отец: Квашнин Иван Львович

Мать: Прыткова Мария Степановна

Рождение ребёнка
?.06.1961

Дочь: Чугунова Марина Анатолиевна

Отец ребёнка: Чугунов Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
?.08.1964

Сын: Чугунов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Чугунов Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
07.07.1969

Сын: Чугунов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Чугунов Анатолий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Анатолий Павлович

Смерть
11.07.2022
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