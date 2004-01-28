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Чугунов Анатолий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1934

Дата смерти

28.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1961

Дочь: Чугунова Марина Анатолиевна

Мать ребёнка: Чугунова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
?.08.1964

Сын: Чугунов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Чугунова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1969

Сын: Чугунов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Чугунова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Нина Ивановна

Смерть
28.01.2004
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