Чугунов Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1934
Дата смерти28.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1961
Дочь: Чугунова Марина Анатолиевна
Мать ребёнка: Чугунова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.1964
Сын: Чугунов Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Чугунова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1969
Сын: Чугунов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Чугунова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова Нина Ивановна
Смерть
28.01.2004