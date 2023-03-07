Волкова Афанасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Волков Иван Каллистратович
Отец ребёнка: Волков Каллистрат Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Волков Василий Каллистратович
Отец ребёнка: Волков Каллистрат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно