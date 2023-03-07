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Волкова Афанасия Дмитриевна

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Волков Иван Каллистратович

Отец ребёнка: Волков Каллистрат Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Волков Василий Каллистратович

Отец ребёнка: Волков Каллистрат Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Каллистрат Иванович

Смерть
Неизвестно
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