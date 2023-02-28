Волков Каллистрат Иванович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти04.10.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Волков Иван Каллистратович
Мать ребёнка: Волкова Афанасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Волков Василий Каллистратович
Мать ребёнка: Волкова Афанасия Дмитриевна
Военная служба
1885
Военный.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1909 ст.
От водянки.