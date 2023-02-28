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Волков Каллистрат Иванович

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

04.10.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Волков Иван Каллистратович

Мать ребёнка: Волкова Афанасия Дмитриевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Волков Василий Каллистратович

Мать ребёнка: Волкова Афанасия Дмитриевна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Военная служба
1885
Военный.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Афанасия Дмитриевна

Смерть
04.10.1909 ст.
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
От водянки.
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