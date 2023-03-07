Басалаева (Денисова) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Денисова) Гликерія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.05.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1845

Отец: Денисовъ Иванъ

Мать: Денисова Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.05.1862

Муж: Басалаевъ Алексѣй

Рождение ребёнка
01.09.1863

Дочь: Елизавѣта

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фомина Агаѳія

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кофейникова Марія

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Рождение ребёнка
1872

Сын: Басалаевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Басалаевъ Георгій

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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