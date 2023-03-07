Басалаева (Денисова) Гликерія
Место рождения
Дата рождения10.05.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1845
Отец: Денисовъ Иванъ
Мать: Денисова Ирина
Бракосочетание
06.05.1862
Муж: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
01.09.1863
Дочь: Елизавѣта
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Фомина Агаѳія
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кофейникова Марія
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1872
Сын: Басалаевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1876
Сын: Басалаевъ Георгій
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Басалаевъ Алексѣй