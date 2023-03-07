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Басалаевъ Дмитрій

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Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Басалаевъ Алексѣй

Мать: Басалаева Гликерія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бусалаевъ Григорій

Мать ребёнка: Бусалаева Марѳа

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
12.07.1892

Жена: Бусалаева Марѳа

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1893

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Бусалаева Марѳа

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Мамыкина Марія

Мать ребёнка: Бусалаева Марѳа

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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