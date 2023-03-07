Басалаевъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Басалаевъ Алексѣй
Мать: Басалаева Гликерія
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бусалаевъ Григорій
Мать ребёнка: Бусалаева Марѳа
Бракосочетание
12.07.1892
Жена: Бусалаева Марѳа
Рождение ребёнка
25.02.1893
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Бусалаева Марѳа
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Мамыкина Марія
Мать ребёнка: Бусалаева Марѳа