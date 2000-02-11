Яблоновский Станислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1938
Дата смерти11.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938
Рождение ребёнка
10.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яблоновская Мария Аврамовна
Рождение ребёнка
29.04.1965
Сын: Яблоновский Андрей Станиславович
Мать ребёнка: Яблоновская Мария Аврамовна
Смерть
11.02.2000