Яблоновский Станислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблоновский Станислав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1938

Дата смерти

11.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938

Отец: Яблоновский Николай Фёдорович

Мать: Яблоновская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яблоновская Мария Аврамовна

Рождение ребёнка
29.04.1965

Сын: Яблоновский Андрей Станиславович

Мать ребёнка: Яблоновская Мария Аврамовна

Смерть
11.02.2000
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