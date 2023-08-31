Яблоновская Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1910
Дата смерти13.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1938
Сын: Яблоновский Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Яблоновский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Яблоновский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Яблоновский Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
08.12.1948
Дочь: Станкевич Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Яблоновский Николай Фёдорович
Смерть
13.09.1977