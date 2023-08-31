Яблоновская Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблоновская Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1910

Дата смерти

13.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1938

Сын: Яблоновский Станислав Николаевич

Отец ребёнка: Яблоновский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Яблоновский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Яблоновский Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
08.12.1948

Дочь: Станкевич Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Яблоновский Николай Фёдорович

Смерть
13.09.1977
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