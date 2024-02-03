Овчинникова Матрена Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Матрена Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1891

Дата смерти

08.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1891

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Барков Федор Ильич

Отец ребёнка: Борков Илья Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Овчинников Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Данилович

Рождение ребёнка
С 20.06.1930

Дочь: Овчинникова Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Данилович

Смерть
08.09.1969
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