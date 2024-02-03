Овчинникова Матрена Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1891
Дата смерти08.09.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1891
Отец: Афанасий
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Барков Федор Ильич
Отец ребёнка: Борков Илья Степанович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Овчинников Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
С 20.06.1930
Дочь: Овчинникова Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Овчинников Тимофей Данилович
Смерть
08.09.1969