Овчинникова Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Нина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 20.06.1930

Дата смерти

С 02.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 20.06.1930

Отец: Овчинников Тимофей Данилович

Мать: Овчинникова Матрона Афанасьевна

Рождение ребёнка
С 10.10.1952

Дочь: Овчинникова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
До 23.01.1956

Дочь: Бабич Лилия Степановна

Отец ребёнка: Бабич Степан Афонасьевич

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабич Степан Афонасьевич

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
С 02.06.1990
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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