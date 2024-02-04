Овчинникова Нина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 20.06.1930
Дата смертиС 02.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 20.06.1930
Рождение ребёнка
С 10.10.1952
Дочь: Овчинникова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 23.01.1956
Дочь: Бабич Лилия Степановна
Отец ребёнка: Бабич Степан Афонасьевич
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабич Степан Афонасьевич
Смерть
С 02.06.1990