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Яковлев Федор Григорьевич

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Яковлев Григорий Михайлович

Мать: ?

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1729

Сын: Яковлев Федот Федорович

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Узенья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1741

Сын: Яковлев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1745
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 40 лет живет в семье отца Григория Яковлева 65 лет (женщины не описаны во 2-й ревизии 1745 года) с сыновьями Федотом 16 лет и Григорием 4 лет, как монастырские крестьяне в Троицких Росляях.
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1747

Сын: Яковлев Семен Федотович

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 58 лет живет с женой Анной Яковлевой 60 лет и 5 детьми. Дети: сын Федот 34 лет с женой и 2 дочерьми; сын Григорий 22 лет, сын Свирид 16 лет и две дочери Узенья 30 лет и Дарья 17 лет. Экономические к... Показать все
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 4-й ревизии 1782 года записан Федор Григорьев 77 лет (жена Анна Яковлева умерла в 1765 году). С ним живет почем то без семьи сын Семен 35 лет и почему то без семьи девка дочка Узенья 49 лет. Дочка Д... Показать все
Смерть
Неизвестно
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
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