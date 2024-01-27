Яковлев Семен Федотович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Яковлев Федор Григорьевич
Мать: Анна Яковлева
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 35 лет записан почему то без семьи и детей.
Смерть
Неизвестно