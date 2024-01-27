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Яковлев Семен Федотович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Яковлев Федор Григорьевич

Мать: Анна Яковлева

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 35 лет записан почему то без семьи и детей.
Смерть
Неизвестно
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