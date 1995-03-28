Гусева (Хайдукова) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения04.01.1910
Дата смерти28.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1910
Рождение ребёнка
11.12.1935
Дочь: Карелина Миля Илларионовна
Отец ребёнка: Гусев Илларион Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Илларион Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминская Ангелина Илларионовна
Отец ребёнка: Гусев Илларион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1995