Гусева (Хайдукова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Хайдукова) Мария Константиновна

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Место рождения

Починок, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

04.01.1910

Дата смерти

28.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1935

Дочь: Карелина Миля Илларионовна

Отец ребёнка: Гусев Илларион Иванович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин Илларионович

Отец ребёнка: Гусев Илларион Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминская Ангелина Илларионовна

Отец ребёнка: Гусев Илларион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Илларион Иванович

Смерть
28.03.1995
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