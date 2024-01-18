Яснова Агрипина Семонова
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1767
Сын: Елисей Трофимов
Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Домна Трофимовна
Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яков Трофимов
Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яснов Трофим Ефремов
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское