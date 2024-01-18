Яснова Агрипина Семонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яснова Агрипина Семонова

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1754

Сын: Яснов Гавриил Трофимов

Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1767

Сын: Елисей Трофимов

Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Домна Трофимовна

Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1775

Сын: Яков Трофимов

Отец ребёнка: Яснов Трофим Ефремов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яснов Трофим Ефремов

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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