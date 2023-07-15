Акилина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Тарас Кононов
Мать: Матрона Степанова
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1797 ст.
Муж: Даниил Ларионов
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Петр Данилович
Отец ребёнка: Даниил Ларионов
Рождение ребёнка
19.12.1806 ст.
Дочь: Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Ларионов
Смерть
Неизвестно