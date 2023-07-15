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Акилина Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Муж

С 1769 по 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Тарас Кононов

Мать: Матрона Степанова

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1797 ст.

Муж: Даниил Ларионов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Петр Данилович

Отец ребёнка: Даниил Ларионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.12.1806 ст.

Дочь: Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Ларионов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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