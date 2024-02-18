Шмигельский Капитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмигельский Капитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Фионка Капитоновна

Мать ребёнка: Шмигельская Домка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Параска (Прасковья) Капитоновна

Мать ребёнка: Шмигельская Домка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Ганна Капитоновна

Мать ребёнка: Шмигельская Домка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмишельска Луцина Капитоновна

Мать ребёнка: Шмигельская Домка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельска Вера Капитоновна

Мать ребёнка: Шмигельская Домка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмегельский Антон Капитович

Мать ребёнка: Шмигельская Домка

Смерть
Неизвестно

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