Шмигельская Домка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмигельская Домка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Фионка Капитоновна

Отец ребёнка: Шмигельский Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Параска (Прасковья) Капитоновна

Отец ребёнка: Шмигельский Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Ганна Капитоновна

Отец ребёнка: Шмигельский Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмишельска Луцина Капитоновна

Отец ребёнка: Шмигельский Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельска Вера Капитоновна

Отец ребёнка: Шмигельский Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмегельский Антон Капитович

Отец ребёнка: Шмигельский Капитон

Смерть
Неизвестно

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