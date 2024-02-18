Шмигельская Домка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмигельская Фионка Капитоновна
Отец ребёнка: Шмигельский Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмигельская Параска (Прасковья) Капитоновна
Отец ребёнка: Шмигельский Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмигельская Ганна Капитоновна
Отец ребёнка: Шмигельский Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмишельска Луцина Капитоновна
Отец ребёнка: Шмигельский Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмигельска Вера Капитоновна
Отец ребёнка: Шмигельский Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмегельский Антон Капитович
Отец ребёнка: Шмигельский Капитон
Смерть
Неизвестно