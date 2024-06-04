Соколова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Лидия

Соколова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Соколов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.