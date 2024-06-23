Соколов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Соколова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Соколова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Лидия
Смерть
Неизвестно