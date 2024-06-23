Соколов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Василий Сергеевич

Мать: Соколова (Андреева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Соколова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Лидия

Смерть
Неизвестно

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