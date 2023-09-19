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Афиногенова Антон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Афиногенов Иван

Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна

Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1912

Дочь: Никольская Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Афиногенов Константин

Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Александр Антонович

Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афиногенова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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