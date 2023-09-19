Афиногенова Антон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Афиногенов Иван
Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна
Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1912
Дочь: Никольская Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Александр Антонович
Мать ребёнка: Афиногенова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно