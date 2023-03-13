Новикова (Антипина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Антипинъ Евлампій
Мать: Антипина Екатерина
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1893
Муж: Новиковъ Трофимъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896
Сын: Новиковъ Андрей
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1899
Сын: Новиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1911
Сын: Новиковъ Степанъ
Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ