Новикова (Антипина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Антипина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Антипинъ Евлампій

Мать: Антипина Екатерина

Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1893

Муж: Новиковъ Трофимъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896

Сын: Новиковъ Андрей

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1899

Сын: Новиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1911

Сын: Новиковъ Степанъ

Отец ребёнка: Новиковъ Трофимъ

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