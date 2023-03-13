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Новиковъ Трофимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Новиковъ Сидоръ

Мать: Новикова Агафья

Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Новикова Пелагея

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1893

Жена: Новикова Пелагея

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896

Сын: Новиковъ Андрей

Мать ребёнка: Новикова Пелагея

Рождение ребёнка
1899

Сын: Новиковъ Федоръ

Мать ребёнка: Новикова Пелагея

Рождение ребёнка
1911

Сын: Новиковъ Степанъ

Мать ребёнка: Новикова Пелагея

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