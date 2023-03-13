Новиковъ Трофимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1873
Отец: Новиковъ Сидоръ
Мать: Новикова Агафья
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Новикова Пелагея
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1893
Жена: Новикова Пелагея
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896
Сын: Новиковъ Андрей
Мать ребёнка: Новикова Пелагея
Рождение ребёнка
1899
Сын: Новиковъ Федоръ
Мать ребёнка: Новикова Пелагея
Рождение ребёнка
1911
Сын: Новиковъ Степанъ
Мать ребёнка: Новикова Пелагея