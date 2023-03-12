Сухорукова (Неизвестно) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сухоруков Михаил Неизвестно
Отец ребёнка: Сухоруков Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Виктор Неизвестно
Отец ребёнка: Сухоруков Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Таисия Неизвестно
Отец ребёнка: Сухоруков Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Лидия Неизвестно
Отец ребёнка: Сухоруков Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно