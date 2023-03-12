Сухоруков Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков Неизвестно Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сухоруков Михаил Неизвестно

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Виктор Неизвестно

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Таисия Неизвестно

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Лидия Неизвестно

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Анна Николаевна

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