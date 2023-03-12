Неизвестно (Лапшина) Груня Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапшин Григорий Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Николай Николаевич
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Галина Николаевна
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Полина Николаевна
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Иван Николаевич
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Елена Николаевна
Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно