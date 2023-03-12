Неизвестно (Лапшина) Груня Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Лапшина) Груня Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Григорий Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Николай Николаевич

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Галина Николаевна

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Полина Николаевна

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Иван Николаевич

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Елена Николаевна

Отец ребёнка: Неизвестно Николай Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Николай Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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