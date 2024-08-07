Саволайнен Вилье Осипович
Место рожденияИванайзи Стрельницкой волости Петроградской губернии
Дата рождения15.11.1922
Дата смерти06.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922
Рождение ребёнка
30.03.1951
Дочь: Савченко (Саволайнен) Людмила Вильевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Кякинен) Марта Петровна
Бракосочетание
28.01.1953
Жена: не указана
Бракосочетание
28.01.1953
Рождение ребёнка
01.08.1956
Дочь: Мазалова (Саволайнен) Татьяна Вильевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Кякинен) Марта Петровна
Смерть
06.12.1990