Саволайнен Вилье Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаволайнен Вилье Осипович

Саволайнен Вилье Осипович

avatar

Место рождения

Иванайзи Стрельницкой волости Петроградской губернии

Дата рождения

15.11.1922

Дата смерти

06.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922

Отец: Саволайнен Осип Петрович

Мать: Саволайнен (Кауранен) Елена Петровна

Рождение ребёнка
30.03.1951

Дочь: Савченко (Саволайнен) Людмила Вильевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Кякинен) Марта Петровна

Бракосочетание
28.01.1953

Жена: не указана

Бракосочетание
28.01.1953

Жена: Саволайнен (Кякинен) Марта Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1956

Дочь: Мазалова (Саволайнен) Татьяна Вильевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Кякинен) Марта Петровна

Смерть
06.12.1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.