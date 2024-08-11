Саволайнен (Кауранен) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Кауранен) Елена Петровна

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Место рождения

Симоконти (приход Тюре)

Дата рождения

05.08.1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.08.1909

Муж: Саволайнен Осип Петрович

Рождение ребёнка
24.08.1910

Дочь: Романова (Саволайнен) София Осиповна

Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович

Рождение ребёнка
07.12.1912

Сын: Саволайнен Петр Осипович

Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1914

Дочь: Мейер (Саволайнен) Анна-Хельми Осиповна

Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович

Рождение ребёнка
19.11.1916

Сын: Саволайнен Иван Осипович

Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович

Рождение ребёнка
10.03.1919

Сын: Саволайнен Тойво Осипович

Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1922

Сын: Саволайнен Вилье Осипович

Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1925

Дочь: (Саволайнен) Лилия Осиповна

Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович

Смерть
1970

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