Саволайнен (Кауранен) Елена Петровна
Место рожденияСимоконти (приход Тюре)
Дата рождения05.08.1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.08.1909
Рождение ребёнка
24.08.1910
Дочь: Романова (Саволайнен) София Осиповна
Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1912
Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1914
Дочь: Мейер (Саволайнен) Анна-Хельми Осиповна
Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1916
Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1919
Сын: Саволайнен Тойво Осипович
Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1922
Сын: Саволайнен Вилье Осипович
Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1925
Дочь: (Саволайнен) Лилия Осиповна
Отец ребёнка: Саволайнен Осип Петрович
Смерть
1970