Кутузова Дарья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Яковлева Мария Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Яковлев Николай Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Яковлева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Яковлева Александра Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Яковлева Нина Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Яковлева Елена Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Яковлев Павел Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Яковлев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961