Кутузова Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузова Дарья Семёновна

Кутузова Дарья Семёновна

avatar

Место рождения

Мрачёв Брод, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Мрачёв Брод, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Яковлева Мария Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Яковлев Николай Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Яковлева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Яковлева Александра Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Яковлева Нина Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Яковлева Елена Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Яковлев Павел Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Яковлев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Алексеевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр Алексеевич

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close