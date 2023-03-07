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Яковлев Николай Александрович
Яковлев Николай Александрович
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Место рождения
Елец
, город Елец, Липецкая область
Дата рождения
1899
Дата смерти
1983
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Александр Алексеевич
1871 г.р.
Мать
Кутузова Дарья Семёновна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Яковлев Александр Алексеевич
Мать:
Кутузова Дарья Семёновна
Елец
, город Елец, Липецкая область
Смерть
1983
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