Яковлев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Александрович

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Яковлев Александр Алексеевич

Мать: Кутузова Дарья Семёновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
1983
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