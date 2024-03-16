Муха (Шевелева) Анна Емельнова
Место рожденияс.Горбов Новгород-Северского уезда Чернигов Украина
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1882
Дочь: Кривулякина Татьяна Венедиктова
Отец ребёнка: Муха Венедикт Макарьев
с.Горбов Новгород-Северского уезда Чернигов Украина
Работа или профессия
Неизвестно
КРЕСТЬЯНКА
Смерть
Неизвестно