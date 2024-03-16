Муха Венедикт Макарьев
Место рожденияс.Горбов Новгород-Северского уезда Чернигов Украина
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1882
Дочь: Кривулякина Татьяна Венедиктова
Мать ребёнка: Муха Анна Емельнова
с.Горбов Новгород-Северского уезда Чернигов Украина
Работа или профессия
Неизвестно
КАЗЕННЫЙ КРЕСЬЯНИН
Смерть
Неизвестно