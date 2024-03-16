Муха Венедикт Макарьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муха Венедикт Макарьев

Место рождения

с.Горбов Новгород-Северского уезда Чернигов Украина

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Горбов Новгород-Северского уезда Чернигов Украина
Рождение ребёнка
08.01.1882

Дочь: Кривулякина Татьяна Венедиктова

Мать ребёнка: Муха Анна Емельнова

с.Горбов Новгород-Северского уезда Чернигов Украина
Работа или профессия
Неизвестно
КАЗЕННЫЙ КРЕСЬЯНИН
Смерть
Неизвестно
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