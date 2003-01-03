(Гамаюнова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гамаюнова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1925

Дата смерти

03.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.1963

Сын: Гамаюнов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Гамаюнов Александр Михайлович

Смерть
03.01.2003
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/651824278

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