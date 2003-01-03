(Гамаюнова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1925
Дата смерти03.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1963
Сын: Гамаюнов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Гамаюнов Александр Михайлович
Смерть
03.01.2003
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/651824278