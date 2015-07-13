Гамаюнов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1963
Дата смерти13.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гамаюнова) Вера
Рождение ребёнка
05.07.2000
Сын: Гамаюнов Константин Андреевич
Мать ребёнка: (Гамаюнова) Вера
Смерть
13.07.2015
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное Муниципальное образование: Ленинский городской округ Вид места захоронения: Родственное Номер сектора места захоронения: 4 Номер ряда места зах... Показать все