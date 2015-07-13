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Гамаюнов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1963

Дата смерти

13.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1963

Отец: Гамаюнов Александр Михайлович

Мать: (Гамаюнова) Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гамаюнова) Вера

Рождение ребёнка
05.07.2000

Сын: Гамаюнов Константин Андреевич

Мать ребёнка: (Гамаюнова) Вера

Смерть
13.07.2015
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное Муниципальное образование: Ленинский городской округ Вид места захоронения: Родственное Номер сектора места захоронения: 4 Номер ряда места зах... Показать все

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