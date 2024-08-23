Кузнецов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Михаил Петрович

Кузнецов Михаил Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.11.1895

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1895

Отец: Кузнецов Пётр Лукьянович

Мать: Кузнецова Екатерина Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.11.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919

Дочь: (Кузнецова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Василиса Алексеевна

Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Кузнецова Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: (Кузнецова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кузнецов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Василиса Алексеевна

Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.