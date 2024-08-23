Кузнецов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения11.11.1895
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1895
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.11.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919
Дочь: (Кузнецова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Василиса Алексеевна
Бракосочетание
До 16.02.1920
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: (Кузнецова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Кузнецов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Василиса Алексеевна
Смерть
После 1923