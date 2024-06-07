Садилова (Терехина) Ефимия Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садилова (Терехина) Ефимия Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садилова Ольга Порфириевна

Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садилов Порфирий Никитич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Садилова Александра Порфириевна

Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Садилова Наталья Порфириевна

Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Панькова (Садилова) Прасковья Порфириевна

Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Садилов Петр Порфирьевич

Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Садилова Ксения Порфириевна

Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Садилов Федор Порфирьевич

Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич

Смерть
1909

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