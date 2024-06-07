Садилова (Терехина) Ефимия Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садилова Ольга Порфириевна
Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Садилова Александра Порфириевна
Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Садилова Наталья Порфириевна
Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Панькова (Садилова) Прасковья Порфириевна
Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Садилова Ксения Порфириевна
Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Садилов Федор Порфирьевич
Отец ребёнка: Садилов Порфирий Никитич
Смерть
1909