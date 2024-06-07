Садилов Петр Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Садилова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Садилова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Садилова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Садилова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Садилова Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно