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Садилов Петр Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Садилов Порфирий Никитич

Мать: Садилова (Терехина) Ефимия Филатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садилова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Садилова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Садилова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Садилова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Садилова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Садилов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Садилова Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно

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