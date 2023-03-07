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Немковъ Гаврила

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Немковъ Дмитрий

Мать: Немкова Татьяна Емельянова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1786

Жена: Немкова Настасья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1789

Дочь: Немкова Матрена

Мать ребёнка: Немкова Настасья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Немкова Настасья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Немковъ Федоръ

Мать ребёнка: Немкова Настасья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Немкова Настасья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1797

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Немкова Настасья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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