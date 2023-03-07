Немковъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Немковъ Дмитрий
Бракосочетание
01.11.1786
Жена: Немкова Настасья
Рождение ребёнка
19.05.1789
Дочь: Немкова Матрена
Мать ребёнка: Немкова Настасья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Немкова Настасья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Немковъ Федоръ
Мать ребёнка: Немкова Настасья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Немкова Настасья
Рождение ребёнка
08.03.1797
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Немкова Настасья