Немкова Татьяна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Пустобаева Прасковья
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Немковъ Гаврила
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Немковъ Василий
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Немковъ Василий
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.09.1786
Сын: Немковъ Семенъ
Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немковъ Дмитрий