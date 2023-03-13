Немкова Татьяна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова Татьяна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Пустобаева Прасковья

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Немковъ Гаврила

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Немковъ Василий

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Немковъ Василий

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1786

Сын: Немковъ Семенъ

Отец ребёнка: Немковъ Дмитрий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немковъ Дмитрий

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