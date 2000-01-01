Bedrick (Dworkin) Sally — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBedrick (Dworkin) Sally

Bedrick (Dworkin) Sally

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Dworkin Mendel

Мать: Dworkin Zelda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bedrick Harry

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bedrick Harry

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close