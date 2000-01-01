Bedrick (Dworkin) Sally
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Dworkin Mendel
Мать: Dworkin Zelda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bedrick Harry
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bedrick Harry
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1972