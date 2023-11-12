Кырченов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кырченов Павел Саввич
Мать: Трухина Мавра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кырченова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кырченов Никифор Иванович
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кырченова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кырченова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Феврония Ивановна
Смерть
Неизвестно