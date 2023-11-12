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Кырченов Иван Павлович

Место рождения

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кырченов Павел Саввич

Мать: Трухина Мавра Андреевна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Кырченова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кырченов Савва Иванович

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кырченов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кырченов Савва Иванович

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кырченова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кырченова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Феврония Ивановна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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