Гедрайтес (Падчина) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1937
Дата смерти09.07.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937
Отец: Падчин Степан Тимофеевич
Мать: Падчина Мария
Рождение ребёнка
05.10.1963
Дочь: Шуст (Гедрайтес) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Гедрайтес Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гедрайтес Виктор Николаевич
Смерть
09.07.2010