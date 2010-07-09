Гедрайтес (Падчина) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедрайтес (Падчина) Нина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1937

Дата смерти

09.07.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937

Отец: Падчин Степан Тимофеевич

Мать: Падчина Мария

Рождение ребёнка
05.10.1963

Дочь: Шуст (Гедрайтес) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Гедрайтес Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гедрайтес Виктор Николаевич

Смерть
09.07.2010

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