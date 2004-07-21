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Гедрайтес Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1936

Дата смерти

21.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936

Отец: Гедрайтес Николай Николаевич

Мать: Гедрайтис (Панова) Анна Матфеевна

Рождение ребёнка
05.10.1963

Дочь: Шуст (Гедрайтес) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Гедрайтес (Падчина) Нина Степановна

Рождение ребёнка
01.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гедрайтес (Падчина) Нина Степановна

Смерть
21.07.2004

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