Гедрайтес Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1936
Дата смерти21.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936
Рождение ребёнка
05.10.1963
Дочь: Шуст (Гедрайтес) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Гедрайтес (Падчина) Нина Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гедрайтес (Падчина) Нина Степановна
Смерть
21.07.2004