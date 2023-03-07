Свердлов Яков (Янкель Мовшевич)
Место рождения
Дата рождения04.06.1885
Дата смерти16.03.1919
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1885
Бракосочетание
1903
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
революционер
Образование
Неизвестно
Окончил четыре класса гимназии, затем учился аптекарскому делу.
Смерть
16.03.1919
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, некрополь Кремля