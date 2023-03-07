Свердлов Яков (Янкель Мовшевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердлов Яков (Янкель Мовшевич)

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

04.06.1885

Дата смерти

16.03.1919

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1885

Отец: Свердлов Мовша (Михаил) Израильевич

Мать: Свердлова Ита-Лея (Елизавета) Соломоновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1903

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
революционер
Образование
Неизвестно
Окончил четыре класса гимназии, затем учился аптекарскому делу.
Смерть
16.03.1919
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, некрополь Кремля
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