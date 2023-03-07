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Перехватовъ Дмитрий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

13.11.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Перехватовъ Михаилъ

Мать: Перехватова Салманида Калентьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Перехватова Февронья

Рождение ребёнка
01.07.1834

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Перехватова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1836

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Перехватова Февронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перехватова Февронья

Смерть
13.11.1851
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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