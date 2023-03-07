Перехватовъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти13.11.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Перехватовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Перехватова Февронья
Рождение ребёнка
01.07.1834
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Перехватова Февронья
Рождение ребёнка
28.10.1836
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Перехватова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перехватова Февронья
Смерть
13.11.1851