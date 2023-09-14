Кузьмина (Гавриленко) Параскева Дмитриева Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Гавриленко) Параскева Дмитриева Тихоновна

Место рождения

Дмитриевка, Амурская область, Россия

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Амурская область, Россия
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Кузьмин Федор Михайлов

Рождение ребёнка
28.04.1904

Сын: Кузьмин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
?.04.1906

Сын: Кузьмин Николай Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.01.1908

Сын: Кузьмин Иван Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.01.1910

Сын: Кузьмин Василий Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
06.07.1912

Сын: Кузьмин Федор Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
30.06.1914

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.09.1921

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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