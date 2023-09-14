Кузьмина (Гавриленко) Параскева Дмитриева Тихоновна
Место рожденияДмитриевка, Амурская область, Россия
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1903
Рождение ребёнка
28.04.1904
Сын: Кузьмин Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
?.04.1906
Сын: Кузьмин Николай Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
02.01.1908
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1910
Сын: Кузьмин Василий Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1912
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
30.06.1914
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Рождение ребёнка
22.09.1921
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлов
Смерть
Неизвестно