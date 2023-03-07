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Кудрявцев Гордей Фирсов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Кудрявцев Фирс Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Кудрявцев Степан Гордеев

Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Кудрявцев Купреян Гордеев

Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Анна Гордеева

Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Афонасий Гордеев

Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Влас Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
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