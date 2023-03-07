Кудрявцев Гордей Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Кудрявцев Фирс Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1691
Сын: Кудрявцев Купреян Гордеев
Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Анна Гордеева
Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Афонасий Гордеев
Мать ребёнка: Кудрявцева Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710