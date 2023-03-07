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Кудрявцев Степан Гордеев

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Место рождения

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Кудрявцев Гордей Фирсов

Мать: Кудрявцева Ирина Федорова

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Кудрявцев Григорий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Кудрявцев Дементий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Кудрявцев Тит Степанов

Мать ребёнка: не указана

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
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