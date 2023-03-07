Кудрявцев Степан Гордеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Кудрявцев Гордей Фирсов
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Кудрявцев Григорий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Кудрявцев Дементий Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743