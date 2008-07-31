Халецкий Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалецкий Алексей Валерьевич

Халецкий Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1871

Дата смерти

31.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1871

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1994

Сын: Халецкий Никита Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.01.2003

Сын: Халецкий Антон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.07.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.