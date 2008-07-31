Халецкий Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1871
Дата смерти31.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1871
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1994
Сын: Халецкий Никита Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.2003
Сын: Халецкий Антон Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.07.2008